Google остаточно зупинив монетизацію в РФ для блогерів та власників сайтів

Сервіс контекстної реклами Google AdSense повністю згорне свою діяльність в російському інтернеті та відключить облікові записи користувачів із Росії, повідомляє Економічна правда.

"Ми деактивуємо всі акаунти AdSense, країною розташування яких вказана Росія. Це означає, що отримувати дохід від монетизації через такі акаунти буде не можна" , - йдеться в повідомленні команди Google Payments.

В повідомленні також додають, що заробіток за липень буде виплачено між 21 і 26 серпня, якщо в обліковому записі не призупинено отримання платежів і досягнуто порогів оплати.

Таким чином, власники сайтів і блогери, які працюють на YouTube, повністю позбудуться доступу до Google AdSense і послуг, що надаються рекламною мережею.

Нагадаємо, у Росії абоненти понад 135 регіональних операторів зв'язку почали розривати з компаніями договори через проблеми з роботою YouTube та інших сервісів Google.