Google окончательно остановил монетизацию в РФ для блогеров и владельцев сайтов

Сервис контекстной рекламы Google AdSense полностью свернет свою деятельность в российском интернете и отключит учетные записи пользователей из России, сообщает Экономическая правда.

"Мы деактивируем все аккаунты AdSense, страной расположения которых указана Россия. Это означает, что получать доход от монетизации через такие аккаунты будет нельзя." , – говорится в сообщении команды Google Payments.

В сообщении также добавляют, что заработок за июль будет выплачен между 21 и 26 августа, если в аккаунте не приостановлено получение платежей и достигнуты пороги оплаты.

Таким образом, владельцы сайтов и блогеры, работающие на YouTube, полностью лишатся доступа к Google AdSense и услуг, предоставляемых рекламной сетью.

Напомним, в России абоненты более 135 региональных операторов связи начали разрывать с компаниями договоры из-за проблем с работой YouTube и других сервисов Google.