Росія внесла Коломойського до списку екстремістів та заарештувала його активи

Росія занесла українського бізнесмена Ігоря Коломойського до списку екстремістів і терористів, а його активи арештувала, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у повідомленні ТАСС.

Російське ЗМІ пише, що згідно з рішенням, ухваленим на підставі провадження від 25 січня 2024 року, відкритого Кошехабльським районним судом Адигеї, активи Коломойського, а також його партнерів "на мільярди рублів" конфіскували, написали пропагандисти.

Ідеться про об'єднання, членами якого є Коломойський і Павло Шитов, компанія "Джей Кей Ікс Ойл Енд Гес Лімітед" (країна реєстрації – Великобританія). У матеріалі зазначено, що Росія заборонила їхню діяльність через нібито здійснення екстремістських дій.

Суд також стягнув у федеральну власність усі капітали ТОВ "Южгазэнерджи" та ТОВ "Кейтеринг – Юг" вартістю понад 5,1 млрд рублів (понад 23 млрд грн).

Крім того, росіяни арештували будівлю й шість приміщень у центрі Москви, загальною площею 5,5 тис. м² і 494 земельні ділянки сільськогосподарського призначення, площею майже 5,6 га у Володимирській, Калінінградській, Московській і Смоленській областях.

Їх вартість суд оцінив у понад 6 млрд рублів, утім це рішення було оскаржено. Водночас Верховний суд Адигеї залишив чинним рішення райсуду про конфіскацію активів Коломойського.

Як повiдомлялось, 19 липня Шевченківський райсуд Києва продовжив бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 2 вересня з можливістю внесення 1,9 мільярда гривень застави