Россия внесла Коломойского в список экстремистов и арестовала его активы

Россия внесла украинского бизнесмена Игоря Коломойского в список экстремистов и террористов, а его активы арестовала, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении ТАСС.

Российское СМИ пишет, что согласно решению, принятому на основании производства от 25 января 2024 года, открытого Кошехабльским районным судом Адыгеи, активы Коломойского, а также его партнеров "на миллиарды рублей" конфисковали, написали пропагандисты.

Речь идет об объединении, членами которого являются Коломойский и Павел Шитов, компания "Джей Кей Икс Ойл Энд Гес Лимитед" (страна регистрации — Великобритания). В материале указано, что Россия запретила их деятельность из-за якобы совершения экстремистских действий.

Суд также взыскал в федеральную собственность все капиталы ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг — Юг" стоимостью более 5,1 млрд рублей (более 23 млрд грн).

Кроме того, россияне арестовали здание и шесть помещений в центре Москвы, общей площадью 5,5 тыс. м² и 494 земельных участка сельскохозяйственного назначения, площадью почти 5,6 га во Владимирской, Калининградской, Московской и Смоленской областях.

Их стоимость суд оценил в более чем 6 млрд рублей, впрочем, это решение было обжаловано. В то же время Верховный суд Адыгеи оставил в силе решение райсуда о конфискации активов Коломойского.

Как сообщалось, 19 июля Шевченковский райсуд Киева продлил бизнесмену Игорю Коломойскому меру пресечения в виде содержания под стражей до 2 сентября с возможностью внесения 1,9 миллиарда гривен залога