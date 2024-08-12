У ЗСУ радять Білорусі розібратися з РФ через безпілотники у своєму повітряному просторі

Білорусь має розбиратися щодо безпілотників у своєму повітряному просторі з Росією, бо саме російські ударні БПЛА літали маршрутом через Білорусь. Про це заявив речник оперативно-тактичного угрупування "Сіверськ" Вадим Мисник, повідомляє Радіо Свобода.

За його словами, такі маршрути безпілотників фіксувались «останнім часом».

"Вони там у себе можуть збивати щось у своєму повітрі, бо останні дні, тиждень тому, два тижні, фіксувалося неодноразово, коли саме російські ударні безпілотні літальні апарати такими маршрутами через Чернігівщину і далі на Білорусь заходили. Такі випадки були. Тому що і як у них там літає – вони мають між собою розбиратися з Росією" , – розповів військовий.

За словами речника, наразі оперативна обстановка на кордоні з Білоруссю не змінилася: "Система оборони охоплює кордони України і з Білоруссю, і з Росією. Сили оборони готові до оборони і вже врахували досвід повномасштабного наступу" .

"На ділянці кордону з Білоруссю, що стосується Чернігівщини, значних змін оперативна ситуація не зазнала. Ми уважно спостерігаємо за розвитком подій. Неодноразово чули заяви військово-політичного керівництва Білорусі про різні активізації своїх дій або перевірки бойової готовності і так далі. Але ми уважно слідкуємо не за словами, а за діями. Ми не робимо винятків, систему оборони ми будуємо єдину: як з боку РФ, так і з боку Білорусі. Вона створена, вона укріплена, ми враховуємо досвід попередніх подій" , – заявив речник.

10 серпня Олександр Лукашенко заявив, що з України до Білорусі нібито "залетіло кілька безпілотників". Частину з них там ніби "знищили", а залишки "полетіли до Росії". Внаслідок цього, білоруська армія нібито "почала перекидати військову техніку" до українського кордону. А тимчасову повірену Ольгу Тимуш викликали до білоруського МЗС і висловили ноту протесту "у зв’язку з порушенням кордону Республіки Білорусь групою безпілотних літальних апаратів, запущених з території України".

Згодом моніторинговий телеграм-канал "Беларускій гаюн" назвав заяви білоруських силовиків "нісенітницею". Там стверджують, що "жодних пусків ракет із винищувача Су-30 і вертольота Мі-24 не було".

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