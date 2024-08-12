В ВСУ советуют Беларуси разобраться с РФ из-за беспилотников в своем воздушном пространстве

Беларусь должна разбираться по поводу беспилотников в своем воздушном пространстве с Россией, потому что именно российские ударные БПЛА летали по маршруту через Беларусь. Об этом заявил спикер оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мысник, сообщает Радио Свобода.

По его словам, подобные маршруты беспилотников фиксировались «в последнее время».

"Они там у себя могут сбивать что-то в своем воздухе, потому что последние дни, неделю назад, две недели, фиксировалось неоднократно, когда именно российские ударные беспилотные летательные аппараты по таким маршрутам через Черниговщину и дальше на Беларусь заходили. Такие случаи были. Потому что и как у них там летает - они должны разбираться между собой с Россией" , - рассказал военный.

По словам спикера, оперативная обстановка на границе с Беларусью не изменилась: "Система обороны охватывает границы Украины и с Беларусью, и с Россией. Силы обороны готовы к обороне и уже учли опыт полномасштабного наступления ".

"На участке границы с Беларусью, что касается Черниговщины, значительных изменений оперативная ситуация не претерпела. Мы внимательно наблюдаем за развитием событий. Неоднократно слышали заявления военно-политического руководства Беларуси о различных активизациях своих действий или проверки боевой готовности и так далее. Но мы внимательно следим не по словам, а за действиями. Мы не делаем исключений, систему обороны мы строим единую: как со стороны РФ, так и со стороны Беларуси. Она создана, она укреплена, мы учитываем опыт предыдущих событий" , – заявил спикер.

10 августа Александр Лукашенко заявил, что из Украины в Беларусь якобы "залетело несколько беспилотников". Часть из них там якобы "уничтожили", а остатки "улетели в Россию". В результате этого белорусская армия якобы "начала опрокидывать военную технику" к украинской границе. А временную поверенную Ольгу Тимуш вызвали в белорусский МИД и выразили ноту протеста "в связи с нарушением границы Республики Беларусь группой беспилотных летательных аппаратов, запущенных с территории Украины".

Впоследствии мониторинговый телеграм-канал "Белорусский гаюн" назвал заявления белорусских силовиков "чепухой". Там утверждают, что "никаких пусков ракет с истребителя Су-30 и вертолета Ми-24 не было".

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