Газовимірювальну станцію "Суджа" пошкодили: супутникові фото

У Мережі з'явилися супутникові знімки пошкодженої газовимірювальної станції "Суджа" у Курській області Росії, через яку йде газ до Євросоюзу, повідомляє Ділова столиця.

Фото Planet Labs опублікувала російська служба "Радіо Свобода".

Журналісти наголошують, що. фотграфію було зроблено 11 серпня.

Пункт пропуску охоронявся солдатами-строковиками, десятки з яких було взято у полон Силами оборони України.

Зокрема, на зображеннях видно зруйновані адмінприміщення станції та майданчик, на якому встановлене вимірювальне обладнання, уточнили в медіа.

Оператор газотранспортної системи України підтвердив Суспільному, що транспортування газу європейським замовникам відбувається в штатному режимі.

Нагадаємо, за даними Financial Times, європейські трейдери злякались російських ударів по підземних газосховищах (ПСГ) України, об'єми закачування газу до них зменшилися в десять разів.