Газоизмерительную станцию "Суджа" повредили: спутниковые фото

В Сети появились спутниковые снимки поврежденной газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области России, через которую идет газ в Евросоюз, сообщает Деловая столица.

Фото Planet Labs опубликовала российская служба "Радио Свобода".

Журналисты подчеркивают, что. фотография была сделана 11 августа.

Пункт пропуска охранялся солдатами-срочниками, десятки из которых были взяты в плен Силами обороны Украины.

В частности, на изображениях видны разрушенные админпомещение станции и площадка, на которой установлено измерительное оборудование, уточнили в СМИ.

Оператор газотранспортной системы Украины подтвердил Суспильному, что транспортировка газа европейским заказчикам происходит в штатном режиме.

Напомним, по данным Financial Times, европейские трейдеры испугались российских ударов по подземным газохранилищам (ПХГ) Украины, объемы закачки газа в них уменьшились в десять раз.