ЗМІ: Рубль обвалився до більш ніж двомісячного мінімуму

Наступ на територію Росії вдарив по рублю, зокрема, з кінця минулого тижня російська валюта торгується на рівні 90,6 руб/дол та 99,13 руб/євро, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що наразі рубль втратив 4% своєї доларової вартості торгується на рівні 90,6 за долар. Це найнижчий показник із кінця травня.

Курс рубля пережив обвальне падіння на Forex на тлі наступу ЗСУ в Курській області.

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Водночас Євро за кілька годин торгів злетів на 4,5%, до 99,13 руб - найвищого рівня з 23 травня.