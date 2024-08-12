СМИ: Рубль обвалился до более чем двухмесячного минимума

Наступление на территорию России ударило по рублю, в частности, с конца прошлой недели российская валюта торгуется на уровне 90,6 руб/долл и 99,13 руб/евро, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что сейчас рубль потерял 4% своей долларовой стоимости и торгуется на уровне 90,6 за доллар. Это самый низкий показатель с конца мая.

Курс рубля пережил обвальное падение на Forex на фоне наступления ВСУ в Курской области.

В то же время Евро за несколько часов торгов взлетел на 4,5%, до 99,13 руб - самого высокого уровня с 23 мая.