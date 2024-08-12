"Американські гірки": що відбувається з курсом долара

Зростання долара, що спостерігалося в липні, змінилося різкими різноспрямованими рухами, що тривають близько 3-5 днів. Графік долара за уважного розгляду зараз дуже нагадує знамениті «американські гірки».

Згадаймо, як поводився долар позаминулого тижня. Котирування на міжбанківському валютному ринку знижувалися до 40,88-40,90 грн на позиції «бід» і 41,00 грн на позиції «оффер». Готівковий долар у столичних обмінках у вівторок 30 липня знижувався до 41,18-41,20 грн. Початок серпня ознаменувався черговим витком послаблення гривні. Лише за 2 дні котирування міжбанку зросли до 41,26/41,30 грн (відповідно, бід/оффер), а цінник на готівковий долар підскочив до 41,48-41,50 грн.

Минулого тижня ситуація повторилася майже «один в один». Котирування на міжбанку в середу 7 серпня впали до 40,85/40,89 грн (бід/оффер), і на ринку вже заговорили про те, що повернулися нижче за рівень 41,00. Однак буквально наступного дня маятник хитнувся у зворотний бік, і до обіду понеділка 12 серпня міжбанк зріс до 41,32/41,34 грн. Щодо готівкового долара, то вранці четверга 8 серпня столичні обмінники були готові віддавати його за 41,15 грн. А на обід понеділка 12 серпня цінник на готівковий долар зріс до 41,46-41,48 грн.

Що ж відбувається на ринку, і чому його так лихоманить?

Насамперед варто відзначити чергове зниження активності Національного банку, який знову скорочує свої інтервенції на міжбанківському валютному ринку. Минулого тижня обсяг інтервенцій скоротився втретє поспіль і склав 541,20 млн доларів (для порівняння – у середині липня за тиждень було продано майже вдвічі більше). Звичайно, повністю припинити підтримувати безготівковий ринок Нацбанк не може: адже на нього, за підрахунками аналітиків, припадає приблизно 2/3 всього обсягу міжбанківських угод. Але в ситуації, коли міжнародні резерви України скорочуються, щосили намагається економити.

Минулого тижня сталося відразу кілька подій, здатних вплинути на валютний ринок. Насамперед стало відомо про виділення Штатами Україні 3,9 млрд доларів безповоротного гранту через Світовий банк. Потім у вівторок 6 серпня Рада Євросоюзу схвалила 4,2 млрд євро макрофінансової допомоги Україні у вигляді грантів та позичок у рамках програми Ukraine Facility. І хоч ці гроші ще не надійшли до країни, але це, безперечно, позитивний момент.

Проте того ж дня додалася і ложка дьогтю: Нацбанк повідомив про зменшення розміру міжнародних резервів до 37,2 млрд доларів США. Золотовалютні резерви знижуються четвертий місяць поспіль, і це означає, що Нацбанку буде складніше підтримувати хоч якусь стабільність на валютному ринку.

Ще однією негативною новиною стало зниження пропозиції валюти від експортерів на міжбанківському валютному ринку. Так, за період з 29 липня по 2 серпня вони продали лише 365 млн доларів, тоді як місяць-півтора тому тижнева пропозиція коливалася в межах 550-650 млн доларів. Деякі експерти пов'язують це зі збільшенням граничних термінів повернення валютних надходжень для агротрейдерів з 90 до 120 днів і прогнозують, що вже до кінця серпня ситуація може покращитися.

Поки що валюти на міжбанку явно не вистачає, і це призводить до ситуативного зростання котирувань на тлі попиту, який поки що стримує Нацбанк. Але робить це без особливого ентузіазму.

Дві події найближчим часом додадуть амплітуди «американським гіркам» долара. По-перше, компанії розпочинають підготовку до сплати квартальних податків. Для експортерів це означає необхідність збільшити продаж іноземної валюти на міжбанку. І зростання котирувань – чудова нагода продати дорожче. По-друге, за тиждень депутати Верховної Ради повертаються до роботи після канікул. І одразу на порядок денний вийдуть законопроєкти про підвищення податків, які дуже негативно сприймаються спільнотою.

Проте, як ми й заявляли раніше, у серпні готівковий долар зможе утриматись у межах 41,20-42,00 грн. Звичайно, якщо не станеться форс-мажор, повністю виключити який у наш непростий час не можна.