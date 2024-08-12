"Американские горки": что происходит с курсом доллара

Рост доллара, наблюдавшийся в июле, сменился резкими разнонаправленными движениями, длящимися порядка 3-5 дней. График доллара при внимательном рассмотрении сейчас очень напоминает знаменитые «американские горки».

Вспомним, как вел себя доллар на позапрошлой неделе. Котировки на межбанковском валютном рынке снижались до 40,88-40,90 грн на позиции «бид» и 41,00 грн на позиции «оффер». Наличный доллар в столичных обменках во вторник 30 июля падал в цене до 41,18-41,20 грн. Начало августа ознаменовалось очередным витком ослабления гривны. Всего лишь за 2 дня котировки межбанка выросли до 41,26/41,30 грн (соответственно, бид/оффер), а ценник на наличный доллар подскочил до 41,48-41,50 грн.

На прошлой неделе ситуация повторилась почти «один в один». Котировки на межбанке в среду 7 августа упали до 40,85/40,89 грн (бид/оффер), и на рынке уже заговорили было о том, что вернулись ниже уровня 41,00. Однако буквально на следующий день маятник качнулся в обратную сторону, и к обеду понедельника 12 августа межбанк вырос до 41,32/41,34 грн. Что касается наличного доллара, то утром четверга 8 августа столичные обменники были готовы отдавать его по 41,15 грн. А к обеду понедельника 12 августа ценник на наличный доллар вырос до 41,46-41,48 грн.

Что же происходит на рынке, и почему его так лихорадит?

Прежде всего, стоит отметить очередное снижение активности Национального банка, который вновь сокращает свои интервенции на межбанковском валютном рынке. На прошлой неделе объем интервенций сократился третий раз подряд и составил 541,20 млн долларов (для сравнения – в середине июля за неделю было продано почти в 2 раза больше). Конечно, полностью перестать поддерживать безналичный рынок Нацбанк не может: ведь на него, по подсчетам аналитиков, приходится примерно 2/3 всего объема межбанковских сделок. Но в ситуации, когда международные резервы Украины сокращаются, изо всех сил пытается экономить.

На прошлой неделе произошло сразу несколько событий, способных оказать воздействие на валютный рынок. Прежде всего, стало известно о выделении Штатами Украине 3,9 млрд долларов безвозвратного гранта через Всемирный банк. Затем во вторник 6 августа Совет Евросоюза одобрил 4,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине в виде грантов и ссуд в рамках программы Ukraine Facility. И хоть эти деньги еще не поступили в страну, но это несомненно положительный момент.

Однако в тот же день добавилась и ложка дегтя: Нацбанк сообщил об уменьшении размера международных резервов до 37,2 млрд долларов США. Золотовалютные резервы снижаются четвертый месяц подряд, и это означает, что Нацбанку станет сложнее поддерживать хоть какую-то стабильность на валютном рынке.

Еще одной негативной новостью стало снижение предложения валюты от экспортеров на межбанковском валютном рынке. Так, за период с 29 июля по 2 августа они продали всего 365 млн долларов, в то время, как месяц-полтора назад недельное предложение колебалось в пределах 550-650 млн долларов. Некоторые эксперты связывают это с увеличением предельных сроков возврата валютной выручки для агротрейдеров с 90 до 120 дней и прогнозируют, что уже до конца августа ситуация может улучшиться.

Пока же валюты на межбанке явно не хватает, и это приводит к ситуативному росту котировок на фоне спроса, который пока что сдерживает Нацбанк. Но делает это без «особого энтузиазма».

Два события в самое ближайшее время добавят амплитуды «американским горкам» доллара. Во-первых, компании начинают подготовку к уплате квартальных налогов. Для экспортеров это означает необходимость увеличить продажи иностранной валюты на межбанке. И рост котировок – отличный повод продать подороже. Во-вторых, через неделю депутаты Верховной Рады возвращаются к работе после каникул. И сразу же на повестку дня выйдут законопроекты о повышении налогов, которые очень негативно воспринимаются сообществом.

Тем не менее, как мы и заявляли ранее, в августе наличный доллар сможет удержаться в пределах 41,20-42,00 грн. Конечно, если не случится форс-мажор, полностью исключить который в наше непростое время нельзя.