Міністр оборони Франції обговорив з Умєровим ситуацію на фронті
Міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню провів телефонну розмову зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим, темою якої стала розв’язана РФ війна, повідомляє Європейська правда.
Про це Лекорню написав в X (Twitter).
Французький міністр розповів, що під час розмови, зокрема, йшлося про поточну ситуацію на фронті.
"Обговорювали з моїм колегою Рустемом Умєровим розвиток подій на фронті та подальші дії щодо підтримки України з боку Франції", – зазначив він.
Нагадаємо, у червні французько-німецький концерн KNDS оголосив про створення дочірнього підприємства в Україні.
А у травні Лекорню повідомляв, що Франція поставить Україні нову партію зенітних ракет Aster до системи ППО SAMP/T.