Министр обороны Франции обсудил с Умеровым ситуацию на фронте
Министр обороны Франции Себастьен Лекорню провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Рустемом Умеровым, темой которого стала развязанная РФ война, сообщает Европейская правда.
Об этом Лекорню написал в X (Twitter).
Французский министр рассказал, что во время разговора, в частности, речь шла о текущей ситуации на фронте.
"Обсуждали с моим коллегой Рустемом Умеровым развитие событий на фронте и дальнейшие действия по поддержке Украины со стороны Франции", – отметил он.
Напомним, в июне французско-немецкий концерн KNDS объявил о создании дочернего предприятия в Украине.
А в мае Лекорню сообщал, что Франция поставит Украине новую партию зенитных ракет Aster к системе ПВО SAMP/T.