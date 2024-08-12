Зеленський анонсував три державні програми підтримки молоді

Президент Володимир Зеленський анонсував три оновлені державні програми підтримки молоді, які запрацюють вже восени.﻿ Про це глава Української держави розповів під час Українського молодіжного форуму «Вільні мріяти», який відбувається 12 серпня, у День молоді, повідомляє Укрінформ.

«Сьогодні ми вже маємо державні програми, які працюють і працюватимуть ще активніше в інтересах молоді. Зокрема, перше, в існуючій державній програмі «єОселя» буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску до 10%. І вже восени має запрацювати відповідна програма. Це дійсно хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, вчителів, правоохоронців і 7% річних для інших категорій» , – розповів Зеленський.

По-друге, за його словами, вже з вересня запрацює нова програма грантів на власну справу для українців і українок віком до 25 років.

«Це створення або розвиток свого власного малого бізнесу, і ми починаємо з грантів у 150 тисяч гривень на перший проєкт. Всі деталі будуть представлені нашим урядом» , – зауважив Президент.

Третє, за його словами, це - освіта, освітні гранти.