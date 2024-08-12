Зеленский анонсировал три государственных программы поддержки молодежи

Президент Владимир Зеленский анонсировал три обновленных государственных программы поддержки молодежи, которые заработают уже осенью. Об этом глава Украинского государства рассказал во время Украинского молодежного форума «Вільні мріяти», который проходит 12 августа, в День молодежи, сообщает Укринформ.

«Сегодня у нас уже есть государственные программы, которые работают и будут работать еще активнее в интересах молодежи. В частности, первое, в существующей государственной программе «єОселя» будет предусмотрено для молодых украинцев и украинок в возрасте до 25 лет уменьшение первого взноса до 10%. И уже осенью должна заработать соответствующая программа. Это действительно хорошая ипотечная программа. В ней предусмотрено 3% годовых для военных, врачей, учителей, правоохранителей и 7% годовых для других категорий» , – рассказал Зеленский.

Во-вторых, по его словам, уже с сентября заработает новая программа грантов на собственное дело для украинцев и украинок до 25 лет.

«Это создание или развитие собственного малого бизнеса, и мы начинаем с грантов в 150 тысяч гривен на первый проект. Все детали будут представлены нашим правительством» , – отметил Президент.

Третье, по его словам, это – образование, образовательные гранты.