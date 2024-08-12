СБУ затримала проросійських агітаторів, серед яких "підпільний" представник партії Шарія

У кількох регіонах України СБУ виявила прокремлівських агітаторів, які публічно підтримували збройну агресію РФ та закликали до захоплення всієї території нашої держави.﻿ З посиланням на дані Служби безпеки України.﻿, повідомляє Цензор.НЕТ.

Так, у Миколаївській області затримано керівника підпільного осередку партії Шарія. Зловмисник намагався налагодити підривну діяльність прокремлівської "філії" у прифронтових районах області.

Для цього він залучив п’ятьох місцевих жителів, колишніх представників забороненої партії, та створив власний телеграм-канал.

Там фігуранти поширювали фейки російської пропаганди, в яких "відбілювали" воєнні злочини рашистів та виправдовували захоплення частини території України.

Також адміністратор ворожого інтернет-ресурсу закликав ухилятися від мобілізації в Україні та підбурював до провокацій проти співробітників ТЦК.﻿

На Запоріжжі затримано місцевого жителя – представника російської партії ЛДПР, яка підтримує війну проти України.

На власній сторінці в "Однокласниках" він агітував до захоплення обласного центру та підняття прапора РФ на місцевих держустановах.

У Тернопільській області викрито проросійську пропагандистку з Дніпра, яка приїхала на Тернопільщину і розповсюджувала у Телеграм-каналах дописи ексочільника забороненої партії Держава Дмитра Васильця.

Наразі затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за чч. 2, 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України).

Злочинні дії очільника підпільного осередку партії Шарія додатково кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 109 (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади);

ч. 1 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення ЗСУ та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до підривної діяльності на користь РФ. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми з конфіскацією майна.