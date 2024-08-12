СБУ задержала пророссийских агитаторов, среди которых "подпольный" представитель партии Шария

В нескольких регионах Украины СБУ выявила прокремлевских агитаторов, которые публично поддерживали вооруженную агрессию РФ и призвали к захвату всей территории нашего государства. Со ссылкой на данные Службы безопасности Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, в Николаевской области задержан руководитель подпольной ячейки партии Шария. Злоумышленник пытался наладить подрывную деятельность прокремлевского "филиала" в прифронтовых районах области.

Для этого он привлек пятерых местных жителей, бывших представителей запрещенной партии и создал собственный телеграмм-канал.

Там фигуранты распространяли фейки российской пропаганды, в которых отбеливали военные преступления рашистов и оправдывали захват части территории Украины.

Также администратор враждебного интернет-ресурса призвал уклоняться от мобилизации в Украине и подстрекал к провокациям против сотрудников ТЦК.

На Запорожье задержан местный житель – представитель российской партии ЛДПР, которая поддерживает войну против Украины.

На своей странице в "Одноклассниках" он агитировал к захвату областного центра и поднятию флага РФ на местных госучреждениях.

В Тернопольской области разоблачена пророссийская пропагандистка из Днепра, которая приехала в Тернопольскую область и распространяла в Телеграмм-каналах сообщения экс-главы запрещенной партии Государство Дмитрия Васильца.

В настоящее время задержанным сообщено о подозрении (в соответствии с совершенными преступлениями) по чч. 2, 3 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины).

Преступные действия главы подпольной организации партии Шария дополнительно квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти);

ч. 1 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении ВСУ и других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

Продолжается расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к подрывной деятельности в пользу РФ. Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы с конфискацией имущества.