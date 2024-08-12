Суд заарештував колишнього заступника міністра енергетики Хейла

12 серпня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому заступнику міністра енергетики Олександру Хейлу, якого затримали на хабарі у пів мільйона доларів. Його відправили під варту до 8 жовтня із правом внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень, повідомляє Hromadske.

Зазначається, що під час засідання прокурори клопотали про тримання під вартою з правом внесення 30 млн гривень застави. Сторона захисту ж наполягали на більш мʼякому запобіжному заході й заявляли, що розмір застави у 30 млн гривень є необґрунтованим.

Також адвокати зазначали, що у підозрюваного є 14-літня донька, яка має інвалідність. Як стверджувалося, дитина потребує постійного догляду, і дружина самостійно, без допомоги чоловіка, не впорається.

12 серпня стало відомо, що Служба безпеки України та Національне антикорупційне бюро викрили корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики.

За даними джерел УП, Олександра Хейла затримали у Києві на хабарі у пів мільйона доларів.

Згодом Кабінет міністрів звільнив підозрюваного у хабарництві Олександра Хейла з посади заступника міністра енергетики.