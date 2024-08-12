Суд арестовал бывшего заместителя министра энергетики Хейла

12 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему заместителю министра энергетики Александру Хейлу, которого задержали на взятке в полмиллиона долларов. Его отправили под стражу до 8 октября с правом внесения залога в размере 25 миллионов гривен, сообщает Hromadske.

Отмечается, что во время заседания прокуроры ходатайствовали о содержании под стражей с правом внесения 30 млн гривен залога. Сторона защиты же настаивали на более мягкой мере пресечения и заявляли, что размер залога в 30 млн гривен является необоснованным.

Также адвокаты отмечали, что у подозреваемого есть 14-летняя дочь, которая имеет инвалидность. Как утверждалось, ребенок нуждается в постоянном уходе, и жена самостоятельно, без помощи мужа, не справится.

Ранее, 12 августа стало известно, что Служба безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро разоблачили коррупционную схему, которую организовал заместитель министра энергетики.

По данным источников УП, Александра Хейла задержали в Киеве на взятке в полмиллиона долларов.

Впоследствии Кабинет министров уволил подозреваемого во взяточничестве Александра Хейла с должности заместителя министра энергетики.