Роботи замінять більшу частину солдатів на полі бою - Федоров

Віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що роботизації недостатньо, щоб перемогти Росію, але її розвиток є одним з основних напрямів і його мають інтегрувати в культуру української армії﻿. Про це він сказав в інтерв'ю Le Monde, повідомляє Ділова столиця.

За його словами, з подальшим розвитком технологій на полі бою буде більше роботів, ніж солдатів.

На запитання про найбільш значуще досягнення міністерства на полі бою Федоров назвав проєкт "Армія дронів". Ця ініціатива створила конкурентний ринок, який різко збільшив виробництво безпілотників, зазначив міністр. За його словами, 2023 року виробництво зросло у 120 разів, із кількох тисяч одиниць до понад мільйона, і незабаром очікують ще більше. Ринок наземних роботизованих платформ і систем радіоелектронної боротьби також швидко зростає – як у тактичному, так і у стратегічному плані. Також зростають досягнення України у сфері штучного інтелекту й виробництва боєприпасів для безпілотників, сказав Федоров.

Також він зазначив, що на фронті розгорнуто тисячі безпілотників з дальністю дії від 40 до 60 км і Україна має можливість відстежувати розташування кожного безпілотника в режимі реального часу й визначати, де вони ведуть розвідку на лінії фронту.

Федоров наголосив, що Україна активно шукає потрібні для ведення війни технології й робить усе можливе для стимулювання ринків та ініціювання замовлень і закупівель цієї продукції. Зокрема, зараз проходять випробування роботи-собаки, призначені для виконання небезпечних завдань, як-от огляд російських окопів або виявлення мін. За допомогою платформи Brave1, інкубатора для високотехнологічних військових проєктів, створеного на зразок американського агентства DARPA, Україна сприяє розвитку науково-дослідної експертизи, даючи змогу вирощувати й фінансувати таланти.