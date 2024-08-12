Роботы заменят большую часть солдат на поле боя - Федоров

Вицепремьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что роботизации недостаточно, чтобы победить Россию, но ее развитие является одним из основных направлений и его должны интегрировать в культуру украинской армии﻿. Об этом он сказал в интервью Le Monde, сообщает Деловая столица.

По его словам, с дальнейшим развитием технологий на поле боя будет больше роботов, чем солдат.

На вопрос о наиболее значимом достижении министерства на поле боя Федоров назвал проект "Армия дронов". Эта инициатива создала конкурентный рынок, резко увеличивший производство беспилотников, отметил министр. По его словам, в 2023 году производство выросло в 120 раз, с нескольких тысяч единиц до более миллиона, и в скором времени ожидается еще больше. Рынок наземных роботизированных платформ и систем радиоэлектронной борьбы также быстро растет как в тактическом, так и в стратегическом плане. Также растут достижения Украины в сфере искусственного интеллекта и производства боеприпасов для беспилотников, сказал Федоров.

Также он отметил, что на фронте развернуты тысячи беспилотников с дальностью действия от 40 до 60 км, и Украина имеет возможность отслеживать расположение каждого беспилотника в режиме реального времени и определять, где они ведут разведку на линии фронта.

Федоров подчеркнул, что Украина активно ищет необходимые для ведения войны технологии и делает все возможное для стимулирования рынков и инициирования заказов и закупок этой продукции. В частности, сейчас проходят испытания работы-собаки, предназначенные для выполнения опасных задач, таких как осмотр российских окопов или обнаружение мин. С помощью платформы Brave1, инкубатора для высокотехнологичных военных проектов, созданного по образцу американского агентства DARPA, Украина способствует развитию научно-исследовательской экспертизы, позволяя выращивать и финансировать таланты.