Сенатор Грем відповів, чи можуть США зняти обмеження використання зброї проти РФ

Рішення України зайти на територію Курської області було дивовижним. Саме тому США мають бути більш гнучкими у своїх дозволах з використання зброї, наданої Україні. Про це на брифінгу в Києві заявив сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем, пише Юлія Акимова, РБК-Україна.

Кореспондент РБК-Україна запитала у Грема, чи можуть Сполучені Штати скасувати всі заборони щодо використання українськими військовими американської зброї. На що сенатор відповів, що Україна має використовувати зброю так, "щоб Росія насправді усвідомила, що відбувається".

"Далекобійна артилерія дозволила Україні перейти в наступ і відсунути Росію назад. F-16 потрібно дозволити діяти на максимальну користь для захисту України від вторгнення. Отже, обмеження на зброю потрібно зняти, щоб Росія зрозуміла, що станеться, якщо вона продовжить намагатися знищити Україну" , - сказав Грем.

На його думку, вхід України на територію Росії наземними силами був блискучим і сміливим кроком, який зробили люди, готові боротися за свою власну свободу.

"Тому зброя, яку ми надали, повинна використовуватися на максимальний ефект для підтримки цієї демократії, щоб вона вижила під час цього вторгнення, і ця зброя не тільки допомагає Україні, але й стримує інших. Якщо ми зробимо це правильно, інші агресори в усьому світі менш імовірно наважаться на вторгнення до своїх сусідів, якщо ми будемо з Україною і переможемо" , - заявив сенатор.

Він вважає, що американським чиновникам необхідно зняти обмеження, які заважають повному використанню зброї для стримування вторгнення Росії в Україну.