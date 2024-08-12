Сенатор Грэм ответил, могут ли США снять ограничения на использование оружия против РФ

Решение Украины зайти на территорию Курской области было удивительным. Именно поэтому США должны быть более гибкими в своих разрешениях по использованию оружия, предоставленного Украине. Об этом на брифинге в Киеве заявил сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм, пишет Юлия Акимова, РБК-Украина.

На вопрос могут ли Соединенные Штаты отменить все запреты на использование украинскими военными американского оружия сенатор ответил, что Украина должна использовать оружие так, чтобы Россия действительно осознала, что происходит.

"Дальнобойная артиллерия позволила Украине перейти в наступление и отодвинуть Россию назад. F-16 нужно разрешить действовать в максимальную пользу для защиты Украины от вторжения. Следовательно, ограничения на оружие нужно снять, чтобы Россия поняла, что произойдет, если она продолжит пытаться уничтожить Украину" , – сказал Грэм.

По его мнению, вход Украины на территорию России наземными силами был блестящим и смелым шагом, сделанным людьми, готовыми бороться за свою собственную свободу.

"Поэтому оружие, которое мы предоставили, должно использоваться на максимальный эффект для поддержки этой демократии, чтобы оно выжило во время этого вторжения, и это оружие не только помогает Украине, но и сдерживает других. Если мы сделаем это правильно, другие агрессоры во всем мире менее вероятно отважатся на вторжение к своим соседям, если мы будем с Украиной и победим" , - заявил сенатор.

Он считает, что американским чиновникам необходимо снять ограничения, мешающие полному использованию оружия для сдерживания вторжения России в Украину.