Ми закінчимо війну так, як треба Україні - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завершить війну з російськими окупантами на своїх умовах﻿. Про це він сказав на Українському молодіжному форумі 2024, повідомляє Ділова столиця.

Глава держави нагадав, що сьогодні, 12 серпня, — день української молоді. На цьому тлі він привітав усіх, хто почувається молодим.

"Від імені нашої держави можу пообіцяти найголовніше: Україна, незважаючи на жорсткі обставини війни, не матиме втраченого через війну покоління. Ми завершимо цю війну так, як треба Україні, і повернемо безпеку нашій державі" , — наголосив Зеленський.

Він додав, що у молодих поколінь в Україні завжди буде можливість реалізувати свої таланти, відчути себе потрібними, забезпечити сім'ю та дати освіту дітям.