Ми закінчимо війну так, як треба Україні - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна завершить війну з російськими окупантами на своїх умовах. Про це він сказав на Українському молодіжному форумі 2024, повідомляє Ділова столиця.
Глава держави нагадав, що сьогодні, 12 серпня, — день української молоді. На цьому тлі він привітав усіх, хто почувається молодим.
"Від імені нашої держави можу пообіцяти найголовніше: Україна, незважаючи на жорсткі обставини війни, не матиме втраченого через війну покоління. Ми завершимо цю війну так, як треба Україні, і повернемо безпеку нашій державі", — наголосив Зеленський.
Він додав, що у молодих поколінь в Україні завжди буде можливість реалізувати свої таланти, відчути себе потрібними, забезпечити сім'ю та дати освіту дітям.
"Це все — фундаментальні речі, які ми маємо забезпечити та забезпечимо", — зазначив президент.