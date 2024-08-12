Мы закончим войну так, как нужно Украине - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина завершит войну с российскими оккупантами на своих условиях﻿. Об этом он сказал на Украинском молодежном форуме 2024 года, сообщает Деловая столица.

Глава государства напомнил, что сегодня, 12 августа, — день украинской молодежи. На этом фоне он поздравил всех, кто чувствует себя молодым.

"От имени нашего государства могу пообещать самое главное: Украина, несмотря на жесткие обстоятельства войны, не будет потерянного из-за войны поколения. Мы завершим эту войну так, как нужно Украине, и вернем безопасность нашему государству" , — подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что у молодых поколений всегда будет возможность реализовать свои таланты, почувствовать себя нужными, обеспечить семью и дать образование детям.