У німецькому притулку для біженців знайшли мертвим українця

У німецькому місті Росток від поранень помер 46-річний українець, поліція підозрює, що чоловіка вбили. Про це пише Spiegel з посиланням на повідомлення місцевої прокуратури та поліції, повідомляє Українська правда.

"Українець помер у притулку для біженців у Ростоку. Співробітник служби безпеки виявив чоловіка із серйозними пораненнями приблизно о 12:15 у понеділок" , - заявили німецькі правоохоронці.

Зазначають, що допомога прибула занадто пізно, лікарі констатували смерть 46-річного чоловіка.

Обставини смерті вказують на вбивство. Більше деталей поліція не надає.