В немецком приюте для беженцев нашли мертвым украинца

В немецком городе Росток от ранений умер 46-летний украинец, полиция подозревает, что мужчину убили. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на сообщение местной прокуратуры и полиции, сообщает Украинская правда.

"Украинец умер в приюте для беженцев в Ростоке. Сотрудник службы безопасности обнаружил мужчину с серьезными ранениями примерно в 12:15 в понедельник" , - заявили немецкие правоохранители.

Отмечается, что помощь прибыла слишком поздно, врачи констатировали смерть 46-летнего мужчины.

Обстоятельства смерти указывают на убийство. Больше деталей полиция не предоставляет.