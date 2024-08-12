Іран може атакувати Ізраїль менш ніж за добу - Fox News

Іран може атакувати Ізраїль протягом найближчих 24 годин﻿. Про це передає телеканал Fox News із посиланням на джерела на Близькому Сході, повідомляє Ділова столиця.

За словами співрозмовників каналу, удар Ірану та його союзників по Ізраїлю може відбутися менш ніж за 24 години.

Крім того, The Wall Street Journal пише, що на тлі цих побоювань Ізраїль уперше в серпні привів свої війська у стан підвищеної бойової готовності.

Співрозмовник ЗМІ зазначив, що Ізраїль не знає, чи атака неминуча, але діє обережно.

Як повідомлялося, раніше видання Politico з посиланням на американських високопосадовців писало, що Іран, імовірно, переглядає своє рішення про удар по Ізраїлю у відповідь на вбивство в Тегерані глави політбюро палестинського угруповання ХАМАС Ісмаїла Ханії.