Иран может атаковать Израиль менее чем через сутки - Fox News

Иран может атаковать Израиль в течение ближайших 24 часов﻿. Об этом передает телеканал Fox News со ссылкой на источники на Ближнем Востоке, сообщает Деловая столица.

По словам собеседников канала, удар Ирана и его союзников по Израилю может произойти менее чем через 24 часа.

Кроме того, The Wall Street Journal пишет, что на фоне опасений Израиль впервые в августе привел свои войска в состояние повышенной боевой готовности.

Собеседник СМИ отметил, что Израиль не знает, неизбежна ли атака, но действует осторожно.

Ранее издание Politico со ссылкой на американских чиновников писало, что Иран, предположительно, пересматривает свое решение об ударе по Израилю в ответ на убийство в Тегеране главы политбюро палестинской группировки ХАМАС Исмаила Хании.