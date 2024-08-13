Маск не проти взяти участь у роботі адміністрації Трампа

Американський мільярдер Ілон Маск запропонував взяти участь в роботі адміністрації Дональда Трампа, щоб допомогти обмежити державні витрати, якщо колишнього президента знову оберуть на посаду.﻿﻿ Про це Маск заявив у розмові з Трампом на платформі Х, повідомляє Українська правда.

"Я думаю, що було б чудово мати комісію з ефективності влади, яка б розглядала ці питання і гарантувала, що гроші платників податків, зароблені платниками податків, витрачаються належним чином. Я був би радий допомогти в такій комісії" , – сказав він.

Трамп сказав, що був би "дуже радий", якби Маск долучився (до роботи в адміністрації – ред.), зазначивши, що мільярдер є "чудовим економістом", маючи на увазі заходи зі скорочення витрат, які він вжив у своїх компаніях.

Нагадаємо, у травні The Wall Street Journal повідомив, що Маск і Трамп обговорили потенційну роль мільярдера в адміністрації Трампа в разі його переобрання, хоча Маск тоді спростував цю інформацію.