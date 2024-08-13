Маск не против принять участие в работе администрации Трампа

Американский миллиардер Илон Маск предложил принять участие в работе администрации Дональда Трампа, чтобы помочь ограничить государственные расходы, если бывшего президента снова изберут на должность.﻿﻿ Об этом Маск сказал в разговоре с Трампом на платформе Х, сообщает Украинская правда.

"Я думаю, что было бы замечательно иметь комиссию по эффективности власти, которая бы рассматривала эти вопросы и гарантировала, что деньги налогоплательщиков, заработанные налогоплательщиками, тратятся должным образом. Я был бы рад помочь в такой комиссии" , – сказал он.

Трамп сказал, что был бы "очень рад", если бы Маск присоединился (к работе в администрации - ред.), отметив, что миллиардер является "замечательным экономистом", имея в виду меры по сокращению расходов, которые он принял в своих компаниях.

Напомним, в мае The Wall Street Journal сообщил, что Маск и Трамп обсудили потенциальную роль миллиардера в администрации Трампа в случае его переизбрания, хотя Маск тогда опроверг эту информацию.