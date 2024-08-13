Курс валют НБУ на 13 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 13 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 12 серпня досяг рівня 41.2830 за 1 долар.

Євро подорожчав на 22 коп. до 45.1058 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 32 коп. до 52.7101 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 5 коп. до 47.5145 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 10.4763 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 41,283 000 EUR Євро 45.105 800 GBP Фунт стерлінгів 52.710 100 CHF Швейцарський франк 47.514 500 PLN Польський злотий 10.476 300

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.