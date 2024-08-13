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Курс валют НБУ на 13 серпня

Курс валют НБУ на 13 серпня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 13 серпня 2024 року

Курс долара порівняно з 12 серпня досяг рівня 41.2830 за 1 долар.

Євро подорожчав на 22 коп. до 45.1058 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 32 коп. до 52.7101 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подешевшав на 5 коп. до 47.5145 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого зріс до рівня 10.4763 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 41,283 000 +0.164
EUR Євро 45.105 800 +0.2203
GBP Фунт стерлінгів 52.710 100 +0.3204
CHF Швейцарський франк 47.514 500 --0.0549
PLN Польський злотий 10.476 300 +0.098

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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