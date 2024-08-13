Курс валют НБУ на 13 серпня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у вівторок, 13 серпня 2024 року
Курс долара порівняно з 12 серпня досяг рівня 41.2830 за 1 долар.
Євро подорожчав на 22 коп. до 45.1058 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів зріс на 32 коп. до 52.7101 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подешевшав на 5 коп. до 47.5145 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого зріс до рівня 10.4763 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|41,283 000
|EUR
|Євро
|45.105 800
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.710 100
|CHF
|Швейцарський франк
|47.514 500
|PLN
|Польський злотий
|10.476 300
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.