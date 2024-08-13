Курс валют НБУ на 13 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 13 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 12 августа, достиг уровня 41.2830 за 1 доллар.

Евро подорожал на 22 коп до 45.1058 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 32 коп до 52.7101 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 5 коп до 47.5145 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 10.4763 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс USD Доллар 41.283 000 EUR Евро 45.105 800 GBP Фунт стерлингов 52.710 100 CHF Швейцарский франк 47.514 500 PLN Польский злотый 10.476 300

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.