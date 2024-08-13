Курс валют НБУ на 13 августа
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 13 августа 2024 года
Курс доллара, по сравнению с 12 августа, достиг уровня 41.2830 за 1 доллар.
Евро подорожал на 22 коп до 45.1058 за 1 евро.
Курс фунта стерлингов вырос на 32 коп до 52.7101 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 5 коп до 47.5145 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого вырос до уровня 10.4763 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|41.283000
|EUR
|Евро
|45.105800
|GBP
|Фунт стерлингов
|52.710100
|CHF
|Швейцарский франк
|47.514500
|PLN
|Польский злотый
|10.476300
Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.
Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.