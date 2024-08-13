Close button

Курс валют НБУ на 13 августа

Курс валют НБУ на 13 августа

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 13 августа 2024 года

Курс доллара, по сравнению с 12 августа, достиг уровня 41.2830 за 1 доллар.

Евро подорожал на 22 коп до 45.1058 за 1 евро.

Курс фунта стерлингов вырос на 32 коп до 52.7101 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 5 коп до 47.5145 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого вырос до уровня 10.4763 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 41.283000 +0.164
EUR Евро 45.105800 +0.2203
GBP Фунт стерлингов 52.710100 +0.3204
CHF Швейцарский франк 47.514500 --0.0549
PLN Польский злотый 10.476300 +0.098

Национальный банк Украины устанавливает курс с 15:00 до 16:00, курс начинает действовать с следующего дня. Также в 12:00 НБУ публикует справочное значение курса, которое служит ориентиром чего ожидать в 15:00. В выходные и праздничные дни действуют курсы последнего рабочего дня.

Национальный банк продолжает ежедневно работать над поддержанием стабильности гривны, проводя валютные интервенции, и не допускает значительных колебаний курса валют.

Новости

Популярные темы форума

analytics