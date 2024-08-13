Окупанти обстріляли критичну інфраструктуру Сум – ОВА

Уночі 13 серпня російські окупанти атакували об’єкти критичної інфраструктури у місті Суми, на місцях працюють відповідні служби.﻿﻿ Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація, повідомляє Українська правда.

"13 серпня ворог наніс ракетно-авіаційний удар по об'єктах інфраструктури міста Суми. На місці працюють всі необхідні служби. Проводяться аварійно-відновлювальні роботи", – йдеться в повідомленні.

Трохи пізніше в ОВА додали, що у результаті російського удару одна людина дістала поранення, частина міста залишилася без електроенергії та газопостачання.

Також пошкоджено лінію електромережі, газопровід, будівлю лікарні, кілька автомобілів.

Нагадаємо, ввечері понеділка російські війська запустили в Україну ударні БпЛА з кількох напрямків. Небезпека тривала до 7:15 ранку 13 серпня.

Згодом Повітряні сили повідомили, що уночі 13 серпня росіяни атакували Україну 2-ма балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23 та 38-ма ударними БпЛА типу "Shahed", 30 ворожих дронів вдалося знищити.