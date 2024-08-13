Оккупанты обстреляли критическую инфраструктуру Сум – ОВА

Ночью 13 августа российские оккупанты атаковали объекты критической инфраструктуры в городе Сумы, на местах работают соответствующие службы.﻿ Об этом информирует Сумская областная военная администрация, сообщает Украинская правда.

"13 августа враг нанес ракетно-авиационный удар по объектам инфраструктуры города Сумы. На месте работают все необходимые службы. Проводятся аварийно-восстановительные работы" , – говорится в сообщении.

Чуть позже в ОГА добавили, что в результате российского удара один человек получил ранения, часть города осталась без электроэнергии и газоснабжения.

Также повреждены линия электросети, газопровод, здание больницы, несколько автомобилей.

Напомним, вечером понедельника российские войска запустили в Украину ударные БпЛА с нескольких направлений. Опасность продолжалась до 7:15 утра 13 августа.

Позже Воздушные силы сообщили, что ночью 13 августа россияне атаковали Украину 2-мя баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23 и 38-ю ударными БпЛА типа "Shahed", 30 вражеских дронов удалось уничтожить.