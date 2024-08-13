Уночі росіяни запустили по Україні 38 "Шахедів": скільки збила ППО
У ніч на 13 серпня Росія атакувала Україну безпілотниками типу Shahed та балістичними ракетами "Іскандер-М"/KN-23. Сили ППО збили 30 "Шахедів" у восьми областях.
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.
Всього росіяни запустили дві балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 з Воронезької області РФ та 38 "Шахедів" з районів Приморсько-Ахтарськ та Курськ (РФ).
"В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами РЕБ Повітряних Сил збито 30 ворожих БпЛА у Миколаївській, Вінницькій, Сумській, Кіровоградській, Херсонській, Чернігівській, Дніпропетровській та Черкаській областях", – йдеться в повідомленні.