Ночью россияне запустили по Украине 38 "Шахедов": сколько сбила ПВО
В ночь на 13 августа Россия атаковала Украину беспилотниками типа Shahed и баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Силы ПВО сбили 30 "Шахедов" в восьми областях.
Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.
Всего россияне запустили две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области РФ и 38 "Шахедов" из Приморско-Ахтарского района и Курска (РФ).
"В результате противовоздушного боя мобильными огневыми группами Сил обороны Украины, авиацией, зенитными ракетными подразделениями и средствами РЭБ Воздушных Сил сбито 30 вражеских БПЛА в Николаевской, Винницкой, Сумской, Кировоградской, Херсонской, Черниговской, Днепропетровской и Черкасской областях", - говорится в сообщении.