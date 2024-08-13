Ночью россияне запустили по Украине 38 "Шахедов": сколько сбила ПВО

В ночь на 13 августа Россия атаковала Украину беспилотниками типа Shahed и баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23. Силы ПВО сбили 30 "Шахедов" в восьми областях.

Об этом сообщил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук.

Всего россияне запустили две баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23 из Воронежской области РФ и 38 "Шахедов" из Приморско-Ахтарского района и Курска (РФ).