ISW: Україна розширює контроль над населеними пунктами Курської області РФ
Попри заяви російських військових блогерів про стабілізацію армією РФ лінії фронту, українські війська далі активно просуваються територією Курської області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише Валерій Савицький, РБК-Україна.
У звіті нагадали, що 11 серпня російські військові блогери заявили про зниження наступальної активності українських військових. Однак уже наступного дня відомий пов'язаний з Кремлем військовий блогер спростував цю інформацію і зазначив, що російські війська далекі від стабілізації ситуації, частково через поганий стан системи класу С2. (Це системи, що дозволяють командиру лише швидко донести ухвалене ним рішення до підлеглих і проконтролювати хід його виконання. При цьому функції оцінки обстановки й ухвалення рішення, повністю покладаються на самого командира. - ред.).
Нові вторгнення
В ISW повідомили, що українські сили перейшли кордон і зайшли до західної частини Курської області в районі Слобідки-Іванівки (на північний захід від міста Суми та за два кілометри від міжнародного кордону), Тьоткіного (на південь від Слобідки-Іванівки вздовж міжнародного кордону), Гордіївки, Успенки та Вікторівки (усі на північ від міста Суми вздовж міжнародного кордону та на південь від Кореневого).
Російські джерела стверджували, що українські сили захопили Слобідку-Іванівку, Успенку та Вікторівку. Російські військові блогери стверджували, що бої тривають біля Снагості (на південь від Кореневого) та Крем'яного (на схід від Снагості), та що українські сили наступають на північ і південь від Кореневого, намагаючись обійти населений пункт.
"Кадри з геолокацією вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися в межах Крем'яного і на схід від Журавлів (на північний схід від Кореневого), а пов'язаний з Кремлем блогер стверджує, що українські сили просунулися на північ від Журавлів у напрямку Общєго Колодезя (на північний схід від Кореневого і в 30 кілометрах від міжнародного кордону)", - йдеться у звіті ISW.
Суджа і навколишні села
Додаткові геолокаційні кадри, зазначають в Інституті вивчення війни, вказують на те, що українські сили нещодавно просунулися в лісовому масиві на північ та схід від Семенівки (на південь від Льгова і приблизно у 24 кілометрах від міжнародного кордону) під час ймовірного батальйонного механізованого штурму в напрямку Каучука (на південь від Льгова та у 27 кілометрах від міжнародного кордону), хоча точні обриси просування українських військ невідомі.
Геолокаційні кадри, опубліковані 12 серпня, вказують на те, що українські сили нещодавно діяли в Суджі та північній частині Заолешенки (на захід від Суджі), а російські військові блогери стверджували, що українські сили захопили Суджу та Спальне (на південний схід від Суджі).
Додаткові геолокаційні кадри від 12 серпня демонструють, що українська техніка працює в північній частині Гір'ї (на південний схід від Суджі та за 13 кілометрів від міжнародного кордону), а російські сили влаштували засідку на українські сили в центральній частині Гір'ї. Це свідчить, що ЗСУ принаймні тимчасово просунулися вглиб населеного пункту, хоча незрозуміло, чи утримують вони свої позиції в цьому районі.
"Міноборони Росії повідомило, що російські війська відбили українську атаку біля Борків (на південний схід від Суджі), припускаючи, що українські сили, ймовірно, просунулися з заходу до Гір'ї", - зазначають в ISW.
Також геолокаційні кадри від 12 серпня вказують на те, що українські сили нещодавно діяли у Дарино (на північний захід від Суджі і в трьох кілометрах від міжнародного кордону).
"Вторгнення" у Бєлгородську область
Російські джерела стверджують, що українські сили також здійснювали транскордонні вторгнення за підтримки бронетехніки з Сумської області на північний захід від Грайворона Бєлгородської області біля Колотилівки і Прелесного та на південь від Грайворона біля Безіменного.