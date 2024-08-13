ISW: Украина расширяет контроль над населенными пунктами Курской области РФ

Несмотря на заявления российских военных блогеров о стабилизации армией РФ линии фронта, украинские войска далее активно продвигаются по территории Курской области. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW), пишет Валерий Савицкий, РБК-Украина.

В отчете напомнили, что 11 августа российские военные блогеры заявили о снижении наступательной активности украинских военных. Но уже на следующий день известный связанный с Кремлем военный блогер опроверг эту информацию и отметил, что российские войска далеки от стабилизации ситуации, отчасти из-за плохого состояния системы класса С2. (Это системы, позволяющие командиру лишь быстро донести принятое им решение до подчиненных и проконтролировать ход его выполнения. При этом функции оценки обстановки и принятия решения, полностью возлагаются на самого командира. - ред.).

Новые вторжения

В ISW сообщили, что украинские силы перешли госграницу и зашли в западную часть Курской области в районе Слободки-Ивановки (к северо-западу от города Сумы и в двух километрах от международной границы), Теткино (к югу от Слободки-Ивановки вдоль международной границы), Гордеевки, Успенки и Викторовки (все к северу от города Сумы вдоль международной границы и к югу от Кореневого).

Российские источники утверждали, что украинские силы захватили Слободку-Ивановку, Успенку и Викторовку. Российские военные блогеры утверждали, что бои продолжаются возле Снагости (к югу от Кореневого) и Кремневого (к востоку от Снагости), и что украинские силы наступают на север и юг от Кореневого, пытаясь обойти населенный пункт.

"Кадры с геолокацией указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись в пределах Кремневого и к востоку от Журавлей (к северо-востоку от Кореневого), а связанный с Кремлем блогер утверждает, что украинские силы продвинулись к северу от Журавлей в направлении Общего Колодезя (к северо-востоку от Кореневого и в 30 километрах от международной границы)" , - говорится в отчете ISW.

Суджа и окрестные села

Дополнительные геолокационные кадры, отмечают в Институте изучения войны, указывают на то, что украинские силы недавно продвинулись в лесном массиве к северу и востоку от Семеновки (к югу от Льгова и примерно в 24 километрах от международной границы) во время вероятного батальонного механизированного штурма в направлении Каучука (к югу от Льгова и в 27 километрах от международной границы), хотя точные очертания продвижения украинских войск неизвестны.

Геолокационные кадры, опубликованные 12 августа, указывают на то, что украинские силы недавно действовали в Судже и северной части Заолешенки (к западу от Суджи), а российские военные блогеры утверждали, что украинские силы захватили Суджу и Спальное (к юго-востоку от Суджи).

Дополнительные геолокационные кадры от 12 августа показывают, что украинская техника работает в северной части Гирьи (к юго-востоку от Суджи и в 13 километрах от международной границы), а российские силы устроили засаду на украинские силы в центральной части Гирьи. Это свидетельствует о том, что ВСУ по крайней мере временно продвинулись вглубь населенного пункта, хотя неясно, удерживают ли они свои позиции в этом районе.

"Минобороны России сообщило, что российские войска отбили украинскую атаку у Борков (к юго-востоку от Суджи), предполагая, что украинские силы, вероятно, продвинулись с запада в Гирью" , - отмечают в ISW.

Также геолокационные кадры от 12 августа указывают на то, что украинские силы недавно действовали в Дарино (к северо-западу от Суджи и в трех километрах от международной границы).

"Вторжения" в Белгородскую область

Российские источники утверждают, что украинские силы также осуществляли трансграничные вторжения при поддержке бронетехники из Сумской области к северо-западу от Грайворона Белгородской области возле Колотиловки и Прелестного и к югу от Грайворона возле Безымянного.