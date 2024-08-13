Хабар заступнику міністра енергетики: ще двом фігурантам обрали запобіжний захід

Вищий антикорупційний суд у понеділок, 12 серпня, застосував запобіжні заходи до ще двох підозрюваних у справі колишнього заступника міністра енергетики України. Про це йдеться в повідомленні ВАКС, повідомляє Укрінформ.

Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України та застосувала до екскерівника державного підприємства запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Іншому підозрюваному, керуючому товариства з обмеженою відповідальністю, визначений запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 7 мільйонів гривень.

Ухвалами слідчих суддів обом підозрюваним визначені обовʼязки строком на два місяці.

Нагадаємо, заступника міністра енергетики Олексія Хейла затримали на хабарі у пів мільйона доларів. Після цього Кабінет міністрів звільнив його з посади.