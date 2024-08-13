Взятка замминистру энергетики: еще двум фигурантам избрали меру пресечения

Высший антикоррупционный суд в понедельник, 12 августа, применил меры пресечения к еще двум подозреваемым по делу бывшего замминистра энергетики Украины. Об этом говорится в сообщении ВАКС, сообщает Укринформ.

Следователь судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила ходатайство детектива Национального антикоррупционного бюро Украины и применила к экскеровщику государственного предприятия меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Другому подозреваемому, управляющему общества с ограниченной ответственностью, определена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 7 миллионов гривен.

По постановлениям следственных судей обоим подозреваемым определены обязанности сроком на два месяца.

Напомним, замминистра энергетики Алексей Хейл задержан на взятке в полмиллиона долларов. После этого Кабинет министров уволил его с должности.