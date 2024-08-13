Мінекономіки: Газ в Україні дорожчає третій місяць поспіль

Фактична ціна реалізації газу в Україні в липні 2024 року зросла на 1,1% до 12 699 гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорять дані Міністерства економіки.

Таким чином газ дорожчає третій місяць після зниження ціни протягом шести місяців поспіль. Газ коштує дорожче, ніж у липні минулого року (10 833 гривень).

Ціни на газ у Європі сьогодні перебувають на рівні 440 доларів за тисячу кубометрів (18,2 тисячі гривень). Ціни зросли до максимуму з грудня після переходу ДВС "Суджа" у Курській області під контроль України. Газ дорожчає на тлі побоювань, що постачання буде порушено. Однак Україна і Росія мають намір продовжувати постачання.

Прогноз ціни

НБУ очікує, що ціни на природний газ на європейському ринку, незважаючи на збереження високої волатильності, поступово знижуватимуться на всьому прогнозному горизонті через збільшення виробництва ЗПГ у світі, насамперед у США, Катарі та Австралії.

За даними НБУ, ціни на газ на хабі ТТF у Нідерландах 2023 року впали на 65,7% до 465,6 доларів за 1 тисячу кубометрів.

НБУ прогнозує, що у 2024 році ціни впадуть на 23,8% до 354,6 доларів за тисячу кубометрів, у 2025 році зростуть на 8,5% до 384,7 доларів, у 2026 році впадуть на 12,5% до 336, 5 доларів.