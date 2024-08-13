Минэкономики: Газ в Украине дорожает третий месяц подряд

Фактическая цена реализации газа в Украине июле 2024 года выросла на 1,1% до 12 699 гривен за 1 тыс. кубометров без НДС, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорят данные Министерства экономики.

Таким образом, газ дорожает третий месяц после снижения цены в течение шести месяцев подряд. Газ стоит дороже, чем в июле прошлого года (10 833 гривен).

Цены на газ в Европе сегодня находятся на уровне 440 долларов за тысячу кубометров (18,2 тысяч гривен). Цены выросли до максимума с декабря после перехода ГИС "Суджа" в Курской области под контроль Украины. Газ дорожает на фоне опасений, что поставки будут нарушены. Однако Украина и Россия намерены продолжать поставки.

Прогноз цены

НБУ ожидает, что цены на природный газ на европейском рынке, несмотря на сохранение высокой волатильности, будут постепенно снижаться на всем прогнозном горизонте из-за увеличения производства СПГ в мире, прежде всего в США, Катаре и Австралии

По данным НБУ, цены на газ на хабе ТТF в Нидерландах в 2023 году упали на 65,7% до 465,6 долларов за 1 тысячу кубометров.

НБУ прогнозирует, что в 2024 году цены упадут на 23,8% до 354,6 долларов за тысячу кубометров, в 2025 году вырастут на 8,5% до 384,7 долларов, в 2026 году упадут на 12,5% до 336, 5 долларов.