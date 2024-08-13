У НБУ розповіли, коли обмежать p2p-перекази для фізосіб

Нацбанк до кінця тижня планує фіналізувати рішення щодо обмеження p2p-переказів (з карти на карту) для фізичних осіб для боротьби зі схемами "дропів".﻿ Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє Економічна правда.

За його словами, НБУ фіналізує остаточне рішення, а наступного тижня (йдеться про тиждень з 12 по 18 серпня – ред.) його розглянуть на засіданні правління.

Пишний також розповів, що анонсовані раніше обмеження на p2p-переказів для фізичних осіб викликали шквал критики і нерозуміння у сторону регулятора.

"Ми комунікували проблематику цих "дропів" не лише як небезпеку для державного бюджету, але і як небезпеку для самих фізичних осіб. Адже, віддаючи свої дані, картку, свій рахунок комусь на стороні, ти несеш відповідальність за усе, що з цим рахунком зробили" , – наголосив Пишний.

Крім того, податкова служба може донараховувати податки за операції, які відбувались через рахунки громадян.

Пишний також додав, що Нацбанк провів кілька зустрічей з волонтерами, де показали як дизайн запланованого рішення дасть можливість банкам врахувати потреби волонтерів, та дали відповіді на запитання.