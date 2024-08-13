В НБУ рассказали, когда ограничат p2p-переводы для физлиц

Нацбанк до конца недели планирует финализировать решение об ограничении p2p-переводов (с карты на карту) для физических лиц для борьбы со схемами "дропов".﻿ Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный, сообщает Экономическая правда.

По его словам, НБУ финализирует окончательное решение, а на следующей неделе (речь идет о неделе с 12 по 18 августа - ЭП) его рассматрят на заседании правления.

Пышный также рассказал, что анонсированные ранее ограничения на p2p-переводы для физических лиц вызвали шквал критики и непонимания в сторону регулятора.

"Мы коммуницировали проблематику этих "дропов" не только как опасность для государственного бюджета, но и как опасность для самих физических лиц. Ведь, отдавая свои данные, карточку, свой счет кому-то на стороне, ты несешь ответственность за все, что с этим счетом сделали" , - подчеркнул Пышный.

Кроме того, налоговая служба может доначислять налоги за операции, которые происходили через счета граждан.

Пышный также добавил, что Нацбанк провел несколько встреч с волонтерами, где показали как дизайн запланированного решения даст возможность банкам учесть потребности волонтеров, и дали ответы на вопросы.