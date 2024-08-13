У Білому домі пояснили ризики військової співпраці Росії та КНДР

Будь-які поглиблення військової співпраці між Росією і КНДР є небезпечними не тільки для України, але і для країн Індо-Тихоокеанського регіону, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява координатора зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джона Кірбі бід час брифінгу.

"Путін у розпачі. Він відчайдушно потребує допомоги і військового потенціалу, бо експортний контроль і санкції фактично перетворили всю його економіку, яка була до цієї війни, на економіку воєнного часу" , - зауважив Кірбі, коментуючи питання про нещодавнє ймовірне застосування РФ північнокорейських ракет для атаки на Київ.

За його словами, це спонукає російського диктатора звертатись за допомогою до таких країн, як Іран і Північна Корея.

Кірбі не зміг підтвердити, що тоді застосовувалися саме північнокорейські ракети, але додав, що такі дії армії РФ відповідають намірам Путіна стосовно використання військової допомоги з КНДР.

"Цілком очевидно, що військова співпраця між Північною Кореєю та Росією небезпечна для народу України, оскільки ці ракети продовжують атакувати українські міста й енергетичну інфраструктуру, але це також небезпечно для Індо-Тихоокеанського регіону і будь-який її розвиток матиме наслідки для безпеки країн у цьому регіоні" , - зазначив він.

Водночас представник Білого дому зауважив, що США та союзники докладатимуть необхідних зусиль, щоб поліпшити ситуацію на тлі такої співпраці.

Атаки РФ ракетами КНДР

Нагадаємо, 11 серпня, під час нічної ракетної атаки з боку РФ у Броварському районі Київської області уламки ракети впали на приватні житлові будинки. Загинули чоловік і дитина.

Пізніше українські експерти встановили, що Броварський район Київської області атакувала саме ракета КНДР. Внаслідок атаки загинули батько та чотирирічний син.

Подібний випадок також стався 6 серпня, коли Росія атакувала Київ. Повідомлялося, що одна з KN-23 впала на околиці Броварів, а саме у лісі поряд з дорогою.

Варто зауважити, що напочатку року Кірбі заявляв, що Сполучені Штати мають докази застосування російськими силами впродовж декількох днів по мирних містах України балістичних ракет виробництва Північної Кореї.