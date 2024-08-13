В Белом доме объяснили риски военного сотрудничества России и КНДР

Любые углубления военного сотрудничества между Россией и КНДР опасны не только для Украины, но и для стран Индо-Тихоокеанского региона, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление координатора по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джона Кирби в ходе брифинга.

"Путин в отчаянии. Он отчаянно нуждается в помощи и военном потенциале, так как экспортный контроль и санкции фактически превратили всю его экономику, которая была до этой войны, в экономику военного времени" , - отметил Кирби, комментируя вопрос о недавнем возможном применении РФ северокорейских ракет для атаки на Киев.

По его словам, это побуждает российского диктатора обращаться за помощью в такие страны, как Иран и Северная Корея.

Кирби затруднился подтвердить, что тогда применялись именно северокорейские ракеты, но добавил, что такие действия армии РФ соответствуют намерениям Путина относительно использования военной помощи из КНДР.

"Совершенно очевидно, что военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией опасно для народа Украины, поскольку эти ракеты продолжают атаковать украинские города и энергетическую инфраструктуру, но это также опасно для Индо-Тихоокеанского региона и любое его развитие будет иметь последствия для безопасности стран в этом. регионе" , - отметил он.

В то же время представитель Белого дома отметил, что США и союзники будут прилагать необходимые усилия, чтобы улучшить ситуацию на фоне такого сотрудничества.

Атаки РФ ракетами КНДР

Напомним, 11 августа, во время ночной ракетной атаки со стороны РФ в Броварском районе Киевской области обломки ракеты упали на частные жилые дома. Погибли мужчина и ребенок.

Позже украинские эксперты установили, что Броварской район Киевской области атаковала именно ракета КНДР. В результате атаки погибли отец и четырехлетний сын.

Подобный случай произошел 6 августа, когда Россия атаковала Киев. Сообщалось, что одна из KN-23 упала на окраины Броваров, а именно в лесу рядом с дорогой.

Стоит отметить, что в начале года Кирби заявлял, что у Соединенных Штатов есть доказательства применения российскими силами в течение нескольких дней по мирным городам Украины баллистических ракет производства Северной Кореи.