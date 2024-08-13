Держдеп: США скасують ембарго на ударне озброєння для Саудівської Аравії

У Держдепі США підтвердили, що поновлять поставки американських ударних озброєнь Саудівській Аравії. Про це заявив заступник речника Держдепу Ведант Пател, повідомляє Європейська правда.

За його словами, поставки зброї мають здійснюватись у звичайному порядку з відповідним повідомленням Конгресу і проведенням консультацій.

"Саудівська Аравія залишалася близьким стратегічним партнером Сполучених Штатів. І ми з нетерпінням чекаємо на посилення цього партнерства" , – зазначив Пател.

Він додав, що США продовжать тісно співпрацювати з Саудівською Аравією над запобіганням ескалації на Близькому Сході, над постконфліктним планом для сектору Газа, а також над завершенням війни у Ємені.

Минулого тижня ЗМІ повідомили, що адміністрація Джо Байдена вирішила зняти заборону на продаж американських ударних озброєнь Саудівській Аравії, яку в останні роки США використовували, аби тиснути на королівство для припинення ним війни в Ємені.

Відомо, що адміністрація Байдена також веде переговори з Ер-Ріядом про оборонний пакт і угоду про цивільну ядерну співпрацю в межах широкої домовленості, яка передбачає нормалізацію відносин Саудівської Аравії з Ізраїлем.