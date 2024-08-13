Госдеп: США отменят эмбарго на ударное вооружение для Саудовской Аравии

В Госдепе США подтвердили, что возобновят поставки американских ударных вооружений Саудовской Аравии. Об этом заявил заместитель представителя Госдепа Ведант Пател, сообщает Европейская правда.

По его словам, поставки оружия должны осуществляться в обычном порядке с соответствующим уведомлением Конгресса и проведением консультаций.

"Саудовская Аравия оставалась близким стратегическим партнером Соединенных Штатов. И мы с нетерпением ждем усиления этого партнерства" , – отметил Пател.

Он добавил, что США продолжат тесно сотрудничать с Саудовской Аравией над предотвращением эскалации на Ближнем Востоке, над постконфликтным планом для сектора Газа, а также над завершением войны в Йемене.

На прошлой неделе СМИ сообщили, что администрация Джо Байдена решила снять запрет на продажу американских ударных вооружений Саудовской Аравии, который в последние годы США использовали, чтобы давить на королевство для прекращения им войны в Йемене.

Известно, что администрация Байдена также ведет переговоры с Эр-Риядом об оборонном пакте и соглашении о гражданском ядерном сотрудничестве в рамках широкой договоренности, которая предусматривает нормализацию отношений Саудовской Аравии с Израилем.